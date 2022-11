Coupe du monde: Elvedi se livre avant Suisse – Brésil

Forcément, les regards se portent vers la défense suisse. Avec un Brésil qui attaque avec quatre joueurs, voire cinq parfois, le réflexe est naturel. Nico Elvedi, défenseur central de cette Suisse, est bien conscient de ce qui l’attend, même si Neymar, blessé à la cheville contre la Serbie , ne sera pas là.

«Une défense à quatre»

On se souvient que Murat Yakin a essayé une défense à trois une semaine avant le Mondial, en test contre le Ghana. Autrement dit: une défense à cinq. Envisageable pour contrer le Brésil? «On a essayé ça, oui, et c’est très bien d’avoir cette option à disposition, souligne Elvedi. Mais je pense que nous nous alignerons plutôt dans une défense à quatre.» Reste à savoir comment, tactiquement parlant. On peut imaginer un Yakin qui aura le souci de bloquer la largeur, avec deux milieux sur les côtés, assez bas sans le ballon.