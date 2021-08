Gingins (VD) : Elynn The Green, concert à l’aube avec vue

Le duo folk se produira dans un cadre et à une heure insolites samedi 4 septembre 2021.

Elynn The Green jouera donc samedi matin à 7h au restaurant de la Barillette à 1520 m d’altitude. La terrasse plonge sur le Léman et offre une vue sur le Mont-Blanc. «Dans un contexte sanitaire pesant, le but est d’offrir une expérience hors des centres urbains», précisent les organisateurs qui invitent le public, «dans la mesure du possible et en fonction du lieu», à venir à pied.