Valais

Embardée fatale sur une route forestière

Un automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule lundi au-dessus de Visperterminen. Le quadragénaire n’a pas survécu. Les deux passagers ont fini à l’hôpital.

Le véhicule a glissé dans une pente escarpée et s’est immobilisé quelque 85 mètres plus bas.

Un automobiliste domicilié dans le canton de Soleure a trouvé la mort lundi vers 15h45, alors qu’il circulait avec son épouse et son fils sur une route forestière entre le hameau de Bodmen et l'alpage de Gritte, au-dessus de Visperterminen (VS). Au lieu-dit Häischalpji, alors qu'il négociait un léger virage à droite, le véhicule a glissé dans une pente escarpée. Il a effectué plusieurs tonneaux avant de terminer sa course contre un arbre, quelque 85 mètres plus bas, indique mardi matin la police cantonale valaisanne.