Embardée mortelle d'un scootériste le mois dernier

Rédiger un nouveau commentaire

Hamilton 28.06.2020 à 09:40

Quand les municipaux et policiers cantonaux feront autre chose que bronzer et exposer leur gras piqué aux hormones peut être que les chauffards en 2-4 roues se calmeront , mais pour le moment ils sont toujours confinés dans les postes climatisés , toutes les excuses possibles pour pas travailler et faire leur boulot.Faudrait leur mettre des balises GPS à ces fainéants . ps: courage et merci à la faible minorité qui travaillent vraiment dehors .