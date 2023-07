Argovie: Embardée spectaculaire sur l’A1, les passagers sont indemnes

Un conducteur et sa passagère reviennent de loin après une embardée spectaculaire sur l’A1 près de Suhr (AG) vendredi soir. Peu après 17h, la voiture d’un automobiliste a dérapé pour une raison inconnue, s’est renversée avant de s’immobiliser finalement sur le toit, au bord extérieur de la chaussée.

Le chauffeur, âgé de 60 ans, et la femme qui était à côté de lui n’ont pas été blessés et ont pu quitter le véhicule par leurs propres moyens. La voiture de tourisme a en revanche subi un dommage total, précise la police argovienne dans un communiqué. Elle a ouvert une enquête afin de déterminer les causes exactes de l’accident.