Enquête : Alain Berset reste le conseiller fédéral préféré des Suisses

Le Fribourgeois arrive en tête d’un sondage Tamedia/20Minuten sur les ministres dont les Suisses sont les plus satisfaits. Une fois de plus, Ignazio Cassis ferme la marche.

Il a beau avoir été la cible de nombreuses critiques cet été pour plusieurs affaires, Alain Berset reste le chouchou des Suisses. En effet, il caracole toujours en tête des conseillers fédéraux dont les citoyens sont les plus satisfaits. C’est ce que révèle le 2e sondage réalisé par 20 Minuten et Tamedia en vue des élections fédérales d’octobre 2023.

Simonetta Sommaruga et Guy Parmelin chutent

En revanche, la Centriste Viola Amherd recule d’un rang avec un 4,02 contre 4,23. Guy Parmelin voit lui aussi la confiance des Suisses s’effriter. L’UDC vaudois, 3e il y a 6 mois avec la note de 4,14, recule à la 4e place et se voit créditer d’un 3,84. Ueli Maurer est 5e (3,81) tandis que Simonetta Sommaruga est la ministre qui perd le plus gros taux de satisfaction des Suisses. Si elle avait reçu la note de 4,00 en janvier, la ministre de l’Environnement n’obtient plus qu’un petit 3,66. Enfin, le PLR Ignazio Cassis reste le mal-aimé du Conseil fédéral et ferme la marche avec la même note de 3,51.