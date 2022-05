Guerre en Ukraine : Embargo pétrolier de l’UE: écueil ou aubaine pour Moscou?

Bruxelles veut frapper Moscou au porte-monnaie pour entraver ses efforts de guerre en Ukraine. Mais l’embargo est-il adapté à cet objectif et quel en sera l’impact pour la Suisse?

L’UE veut affaiblir la Russie sur le plan économique avec un embargo sur le pétrole et ainsi restreindre davantage la marge de manœuvre du président Vladimir Poutine. via REUTERS

Les conséquences de la guerre en Ukraine se font également sentir dans notre pays: des milliers de personnes se réfugient en Suisse et les prix élevés des denrées alimentaires et de l’essence pèsent sur le porte-monnaie. Or, au milieu de ce contexte difficile, l’Union européenne (UE) a annoncé sa volonté d’instaurer progressivement un embargo sur le pétrole russe. Tour d’horizon des conséquences à attendre d’une telle mesure.

Que signifie l’embargo sur le pétrole pour la Suisse?

«La Suisse n’est qu’indirectement touchée par l’embargo», répond Norbert Rücker, expert en matières premières chez la banque Julius Baer, interrogé par «20 Minuten». «Elle s’approvisionne en effet en grande partie auprès de raffineries européennes. Mais si le prix du pétrole continuait d’augmenter en raison de l’embargo, la Suisse le ressentirait également.»

Et si l’Europe venait à manquer de pétrole?

«Cela n’arrivera pas, déclare Norbert Rücker. Le marché du pétrole est flexible et les entreprises européennes modifient leurs chaînes d’approvisionnement depuis des semaines. Au lieu d’arriver en Europe, le pétrole russe est désormais acheminé en Asie ou ailleurs. La perte serait moins grave que ce que l’on craignait et ne concernerait qu’entre 1% et 1,5% du marché.»

Y a-t-il un risque d’approvisionnement des stations-service suisses?

«Non», répond Fabian Bilger, directeur adjoint de l’association des importateurs de carburants Avenergy Suisse. Car «si un pays européen exporte moins de pétrole vers la Suisse, un autre pays prendra le relais. De plus, la branche tient des réserves obligatoires pour le compte de la Confédération: celles-ci peuvent couvrir la consommation d’essence, de diesel et de mazout pour tous pendant 4,5 mois.»

Comment l’embargo affecte-t-il la seule raffinerie suisse à Cressier (NE)?

«La raffinerie de Cressier produit environ un quart de tous les produits pétroliers vendus en Suisse et pourrait continuer à fonctionner normalement même en cas d’embargo, indique Fabian Bilger. Les trois quarts restants, la Suisse les achète sous forme de produits raffinés.»

Que signifie l’embargo sur le pétrole pour la Russie?

C’est une question controversée. En fait, «l’UE pourrait avoir de meilleures alternatives pour affaiblir la Russie, selon l’expert Norbert Rücker, par exemple en instaurant des droits de douane punitifs.» La grande question est maintenant de savoir si l’Occident fera pression sur la Chine et l’Inde: dans ce cas, «l’embargo aurait alors un effet beaucoup plus important», car la Russie ne trouverait alors plus guère d’acheteurs. Mais dans ce cas, Norbert Rücker s’attend à une nouvelle hausse du prix du pétrole.

La Russie pourrait-elle profiter de l’embargo?

«L’embargo pourrait encore renchérir le pétrole, ce qui profiterait également à la Russie», juge Norbert Rücker. Selon le Fonds monétaire international, le pays couvre ses coûts de production à partir d’un prix de dix à quinze dollars par baril. Actuellement, celui-ci se situe à plus de 100 dollars. Mais les choses ne sont pas si simples, explique l’expert de Julius Bär: «la Russie doit désormais vendre son pétrole en dessous du prix du marché pour trouver des acheteurs» (lire ci-dessous).

Russie très dépendante du pétrole Les revenus du pétrole et du gaz représentent environ 36% du budget de l’État russe. En 2021, le pays a indiqué avoir exporté 230 millions de tonnes de pétrole brut et 144 millions de tonnes de produits pétroliers, dont environ la moitié vers l’Europe. Moscou a ainsi encaissé environ 180 milliards de dollars.

L’embargo affaiblit-il la position de la Russie dans la guerre?

«Non. Il est illusoire de croire que le financement de la guerre peut être stoppé à court terme par un embargo sur le pétrole, répond Norbert Rücker. Car la Russie trouve également des clients en dehors de l’UE, comme la Chine et l’Inde, la majeure partie du pétrole russe étant transportée par la mer. Pour avoir un impact à long terme sur le financement de la guerre, il faut davantage de production et moins de consommation en Europe. Le cas de l’Iran montre également qu’un embargo est rarement utile pour atteindre des objectifs politiques.»

Comment la Russie pourrait-elle réagir à l’embargo?

La Russie pourrait fermer le robinet de gaz à l’Europe. «Mais si Poutine le fait, la Russie aura un énorme problème», explique Norbert Rücker. «Car il est difficile d’interrompre simplement des quantités de production aussi importantes. L’infrastructure, les sites d’extraction et les entrepôts russes en souffriraient énormément.»