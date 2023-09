Embargo sur les céréales: L’Ukraine porte plainte à l’OMC contre trois pays de l’UE

Kiev a annoncé lundi avoir porté plainte devant l’OMC contre trois pays de l’UE – la Pologne, la Slovaquie et la Hongrie – qui ont prolongé leur embargo sur les importations de céréales ukrainiennes, malgré la levée des restrictions décidée par Bruxelles.

Varsovie maintient sa décision

«Nous maintenons notre position, nous pensons qu’elle est juste, elle est aussi le résultat d’une analyse économique et des pouvoirs qui découlent du droit communautaire et international», a déclaré Piotr Müller à la télévision Polsat News, ajoutant que la plainte devant l’OMC «ne nous impressionn(ait) pas».

Manifestations en Bulgarie

En Bulgarie, des agriculteurs ont manifesté lundi contre la levée de l’interdiction d’importer des céréales ukrainiennes, bloquant pendant quelques heures des routes et des postes-frontières. Ces producteurs, les plus puissants du secteur agricole dans le pays, reprochent au gouvernement d’avoir mis fin à l’embargo en conformité avec la décision de Bruxelles. Venus avec leurs tracteurs, ils ont entravé la circulation de plusieurs axes routiers et de deux ponts sur le Danube jouxtant la Roumanie, d’où sont acheminés les produits ukrainiens.