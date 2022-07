Sanctions de l’UE : Embargo sur l’or russe: «La Suisse doit s’aligner», réclame une ONG

En théorie, les importations d’or russe en Suisse sont déjà rendues difficiles en raison des sanctions bancaires et commerciales, mais pas complètement impossibles. De plus, des soupçons se sont levés autour d’un commerce via les Émirats arabes unis, puisque seul le dernier pays où l’or a été transformé est indiqué dans les importations.