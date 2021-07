«Jungle Cruise» - Embarquement immédiat avec Dwayne Johnson et Emily Blunt

Lily (Emily Blunt), botaniste anglaise des années 1930, file en Amazonie avec son frère (Jack Whitehall). Son but: retrouver, grâce à un médaillon et une carte, une fleur rose aux vertus miraculeuses. Pour sillonner la jungle sur le fleuve, elle engage un capitaine de rafiot (Dwayne Johnson) aussi balèze que roublard (il organise des croisières dignes de Disneyland!). Mais ils ne sont pas seuls à braver les rapides et à réveiller les zombies…