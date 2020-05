Coronavirus

Embarras d'un auteur après ses «prémonitions»

Ecrit il y a plus de quatre ans, le livre d'un écrivain sud-africain décrit, à quelques détails près, la pandémie que nous vivons actuellement. Il s'explique...

«C'est l'aboutissement de mes préoccupations»

Un coronavirus animal qui se transmet à l'homme et se propage à l'ensemble de la planète à la vitesse des avions de ligne. Les frontières qui se referment. Et la peur permanente de l'autre, forcément vecteur de la maladie, qui s'installe en règle absolue de survie. Prémonitoire? «Fever» est l'aboutissement d'émotions, de préoccupations et de beaucoup de lectures», explique Deon Meyer, confiné dans les environs du Cap.

«Le virus, une arme idéale»

Replongé dans ses notes au début de l'année

Puis, de longues consultations avec une paire de virologues de renom ont permis d'identifier le plus meurtrier. Le verdict du Pr Wolfgang Preiser, de l'université sud-africaine de Stellenbosch, et de son collègue Richard Tedder, de l'University College de Londres, a fini par tomber: pour être le plus crédible possible, il faudrait parler d'un coronavirus.