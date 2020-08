Embaucher des quinquas ne fait pas peur à l’Etat

Marie 12.08.2020 à 04:25

Pour ma part les plus de 50ans sont les profiles que je recherche quand j’ai besoin d’embaucher une personne. Pourquoi? Et bien parce que à cet âge il n’y a plus de velléités de piquer la place de la patronne, l’employé va rester en principe plus d’un an, ne sera pas systématiquement malade les lundis et vendredis, aura déjà des enfants grands donc ne sera pas absente à mes frais pendant 1an au moins, ne me demandera pas de travailler à 80% à son retour de maternité, ne sera pas absente à cause du mioche toujours malade, n’aura pas besoin de partir en courant de son bureau à 16:23 pour aller chercher le petit à la crèche et ne me collera pas des photos du petit dans tout le bureau et enfin ne filera pas 3x par mois la gastro à tous ses collègues. Tout ceci a un prix, c’est un salaire plus élevé et plus de charges sociales mais c’est surtout tellement de problèmes en moins! Les quinquagénaires sont l’avenir du pays dans les PME