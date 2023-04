Basket: Embiid écoeure Boston, LeBron coeur de lion et Capela au rebond

Capela domine sous le panier

Clint Capela n'a laissé que des miettes à ses adversaires sous le cercle, lors de l'éclatante victoire de ses Hawks face aux Chicago Bulls (105-123). Le pivot genevois d'Atlanta a réussi à attraper 14 rebonds, dont 13 défensifs. C'est 8 de mieux que son coéquipier le plus proche dans cette ligne statistique et quatre de plus que son adversaire direct, le Monténégrin né à Morges Nikola Vucevic. Le Suisse, qui a joué un peu plus de 25 minutes, a ajouté 13 points à son compteur, à 5/6 au tir. Sa franchise est en bonne voie pour se qualifier pour les séries via le play-in.