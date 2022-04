Basketball – Embiid et les Sixers peuvent encore viser la 3e place

Les Sixers ont conservé une chance de finir tête de série No 3 dans la conférence Est, lors des play-offs qui débuteront le 16 avril, grâce à leur victoire samedi aux dépens des Pacers (133-120), dans le sillage de Joel Embiid encore dominant.

Derrière Miami, assuré de finir tête de série No 1 et donc d’avoir l’avantage du parquet au moins jusqu’à la finale, Milwaukee (2e), Boston (3e) et Philadelphie (4e) se tiennent dans un mouchoir de poche. Il leur reste un match chacun à disputer dimanche, pour déterminer leur position finale, sachant qu’à ce stade les Bucks ont un meilleur bilan (51-30) que leurs deux rivaux (50-31).