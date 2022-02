Football : Embolo marque, les entraîneurs suisses l’emportent

Le Bayer de Gerardo Seoane et l’Union Berlin d’Urs Fischer ont fait le plein de points cet après-midi. Pour sa part, Breel Embolo a permis à Gladbach d’éviter la défaite.

Breel Embolo a marqué son troisième but de la saison en Bundesliga.

Leverkusen s’est imposé samedi 3-0 à domicile contre Bielefeld, avec de nouveau un Moussa Diaby de gala, auteur d’un doublé. Une semaine après son faux pas à Mayence (défaite 3-2 après avoir mené jusqu’à la 84e minute), le Bayer l’a emporté à Bielefeld (3-0). Avec cette victoire, les hommes de Gerardo Seoane s’accrochent à leur podium et comptent désormais 44 points.

Au chapitre des équipes ambitieuses en difficulté, Mönchengladbach a pris une (petite) bouffée d’air en arrachant le nul 2-2 contre Wolfsburg, après avoir été mené 2-1. Le tournant du match est arrivé avec l’exclusion du défenseur central français de Wolfsburg Maxence Lacroix (70e), après une main volontaire et une faute dans le même mouvement en position de dernier défenseur sur son compatriote Marcus Thuram.

L’égalisation est tombée à la 82e minute grâce à un but du Suisse Breel Embolo! C’est le troisième but cette saison en championnat pour l’international suisse. Yann Sommer et Nico Elvedi ont été titulaires.