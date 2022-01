États-Unis : Embourbé, Joe Biden doit joindre le geste à la parole

Avec son discours flamboyant sur la démocratie jeudi, le président américain a pris un grand risque politique si ses promesses s'avéraient creuses.

Joe Biden a livré jeudi son allocution sans doute la plus forte à ce jour, pour commémorer l’assaut du Capitole par des partisans déchaînés de l’ancien président républicain, le 6 janvier 2021. Le président démocrate de 79 ans, habituellement débonnaire et terre-à-terre, avait laissé la place à un chef de l’État grave, sombre même. Exit les blagues et expressions familières, place à un vocabulaire solennel.