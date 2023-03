Credit Suisse mène une opération séduction à Hong Kong

Peu de signes trahissaient une quelconque tension parmi les nombreux convives autour du buffet ou dans les couloirs de l’hôtel Conrad, à Hong Kong. Selon Credit Suisse, plus de 1600 investisseurs venus de plus de 200 sociétés, dont 84 chinoises, sont attendus à ce séminaire.

«Embrasser la nouvelle réalité»: dans un luxueux hôtel de Hong Kong, Credit Suisse a cherché, mardi, à rassurer un parterre de centaines d’investisseurs, quelques jours après le sauvetage en urgence de la banque helvétique par son homologue UBS. À la manœuvre pour cette opération séduction, le responsable des actions mondiales, Neil Hosie, en l’absence du président de Credit Suisse et du directeur général, Ulrich Körner, qui ont annulé leur participation à cette conférence, fermée à la presse.

Le mot d’ordre de cet événement, «embrasser la nouvelle réalité et prospérer», selon les plaquettes préparées il y a des semaines, prenait un nouveau relief. Initialement, cet événement, programmé sur trois jours, devait être l’occasion de discuter des moyens de s’adapter à une croissance plus faible et à des tensions importantes en Asie, selon la banque.