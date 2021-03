Encore vêtu de son uniforme, un jeune policier qui n’était plus en service s’est fait remarquer vendredi soir à la place des Augustins. Ivre, il importunait les passants et aurait même sorti son arme de service en pleine rue. Alertées vers 21h30, les forces de l’ordre se sont rendues sur place et ont interpellé l’agent, rapporte la «Tribune de Genève». L’homme a été placé en détention provisoire. L’Inspection générale des services, sous l’égide du Ministère public, a ouvert une enquête.