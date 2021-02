Modération : Emeutes au Capitole: Facebook estime avoir «joué son rôle»

Le géant des réseaux sociaux a fait part de ses progrès dans la modération de contenus. La plateforme a banni plus de 3’000 pages et 19’000 groupes.

Elle a rappelé lors d’une conférence de presse que la plateforme avait banni en tout 890 milices et mouvements armés, soit plus de 3’000 pages et plus de 19’000 groupes, dont une bonne partie en amont de la cérémonie de certification de la victoire de Joe Biden à la présidentielle.