Bâle: Emeutes après une manifestation non autorisée pour le climat

Ambiance extrêmement tendue samedi après-midi à Bâle entre des manifestants et la police. En effet, au moins 300 personnes ont participé à une manifestation non autorisée au cœur de la ville en faveur du climat. La réunion a débuté peu après 15h dans un parc de la ville, tout près de la gare. Nombre de participants étaient cagoulés, selon la Basler Zeitung.

La police a tenté de dialoguer et d’appeler au calme les manifestants. Mais elle n’a reçu que cris et sifflets en retour. Après quelques discours, le cortège s’est alors mis en marche en direction du centre-ville.

La situation a dégénéré quand la police a bloqué par des barrières le parcours qu’entendaient suivre les manifestants. Ceux-ci ont alors franchi les barrages et couru en direction du centre. Certains brandissaient des fumigènes. Les forces de l’ordre ont ensuite utilisé des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes, auxquels de nombreuses personnes cagoulées étaient apparemment préparées puisqu’elles portaient des lunettes de protection.

La police n’a pas réussi à stopper le cortège au carrefour Bankverein, où se situent l’UBS et le Credit Suisse, et les manifestants ont littéralement envahi les rues en direction du théâtre. Ce n’est qu’à la Barfüsserplatz que les forces de l’ordre ont pu arrêter le défilé. Mais les manifestants sont repartis de plus belle via le très fréquenté Wettsteinbrücke. La manifestation s’est terminée aux alentours de la Waisenhaus.