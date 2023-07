Lausanne: Emeutes au Flon: que risquent les mineurs interpellés?

La France a vécu sa cinquième nuit consécutive d’émeutes urbaines dans la nuit de samedi à dimanche causées par la mort de Nahel, 17 ans, abattu par un policier à Nanterre. Des incidents analogues se sont produits dans le centre-ville de Lausanne, sans toutefois de vraies revendications politiques. Rameutés par des appels sur les réseaux sociaux, plus d’une centaine de jeunes se sont mobilisés samedi soir au Flon. Les casseurs se sont attaqués à plusieurs enseignes. Fnac, Pomp it Up et plusieurs autres lieux ont été touchés. Au total sept personnes ont été arrêtées par les forces de l’ordre. Les âges des individus s’étalent de 15 à 17 ans, hormis un majeur âgé de 24 ans.

Les jeunes interpellés risquent d’être poursuivis pour émeute et dommage à la propriété. En tant que mineurs, mais relativement âgés, ils encourent des peines allant de la simple «réprimande» jusqu’à 3 mois de prestation personnelle – l’équivalent du travail d’intérêt général pour les majeurs. Ces sanctions peuvent être doublées d’une obligation de résidence, «mais c’est rare», évoque Me Léna Nussbaumer-Laghzaoui, avocate à Genève, qui précise s’exprimer sans avoir connaissance de ce dossier. Des amendes sont aussi possibles.

Le mystère est toutefois encore entier quant aux infractions qui sont retenues, qui pourraient être plus graves, comme «violence ou menace à l’égard d’un fonctionnaire», selon que le Tribunal des mineurs veuille faire de ces cas un exemple. Une peine privative de liberté est possible, allant jusqu’à 1 an pour les moins de 16 ans, et jusqu’à 4 ans pour 16-18 ans. Mais «contrairement à la justice classique, celle des mineurs a toutefois une visée éducative et de protection, évoque me Léna Nussbaumer-Laghzaoui. Ce serait très étonnant, hormis en cas de récidive.»