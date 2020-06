Etats-Unis-Chine

Emeutes aux USA: Hong Kong critique Washington

Carie Lam, cheffe de l’ex-colonie britannique, estime que les USA ont «deux poids, deux mesures» dans leur comportement face aux émeutes dues aux brutalités policières.

L'ex-colonie britannique a connu de juin à décembre son plus important mouvement de contestation de la tutelle chinoise depuis sa rétrocession en 1997. Les manifestations ont souvent dégénéré en violences entre radicaux et forces antiémeutes, qui ont arrêté plus de 9000 personnes.