Émeutes en France: à 14 ans, il fera un an de prison ferme

L’adolescent, qui a reconnu les faits, a été condamné à deux ans d’emprisonnement dont un an ferme et incarcéré immédiatement après l’audience mercredi soir, a annoncé jeudi la procureure de la République de Vienne Audrey Quey.

Il a été jugé devant le tribunal pour enfants pour l’incendie du poste de police de Villefontaine (20’000 habitants) dans la nuit du 29 juin et pour des dégradations sur un centre culturel et une agence bancaire la nuit suivante. Au cours de la même audience, un autre mineur de 15 ans a été condamné à un an de prison avec sursis. Il échappe à la prison, mais intégrera un centre éducatif fermé, a ajouté la magistrate.

Violences urbaines

Lundi, à Annecy (Haute-Savoie), deux hommes – âgé d’une vingtaine d’années selon la presse locale- ont pour leur part été condamnés à des peines de 16 et 29 mois de prison ferme pour des violences sur les forces de l’ordre et des dégradations par incendie dans la nuit du 29 au 30 juin, a annoncé le parquet d’Annecy dans un message posté sur X (anciennement Twitter).

Ces violences urbaines qui ont enflammé le quartier de Teppes ont impliqué quelque 200 jeunes, avec environ 400 pierres lancées sur les forces de l’ordre et près de 500 tirs de mortier d’artifice, faisant sept blessés parmi la trentaine de policiers et de gendarmes mobilisés ce soir-là, selon le compte rendu d’audience du Dauphiné Libéré.

Plus d’un millier de personnes condamnées

Le 19 juillet, le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti avait annoncé que plus d’un millier de personnes avaient été condamnées et 600 emprisonnées en lien avec les émeutes qui ont secoué la France après le décès de Nahel, tué par un policier lors d’un contrôle routier à Nanterre, et qui s’était suivi de plusieurs nuits de violences, incendies de voitures, saccages de bâtiments publics et pillages de magasins dans différentes villes.