Emilia Clarke«J’avais plus peur d’être virée que de mourir»

L’actrice britannique Emilia Clarke a joué dans la série «Game of Thrones» de 2011 à 2019.

Grâce à son rôle de Daenerys Targaryen dans «Game of Thrones», Emilia Clarke a vu sa carrière décoller à l’âge de 25 ans. Cependant, en 2011, peu après la fin du tournage de la première saison de la série, l’actrice, dont les sourcils font rire la Toile, a été victime d’une hémorragie cérébrale. «Je n’avais pas peur de mourir. J’avais peur d’être virée! Je ne me suis pas apitoyée sur mon sort. Je me suis juste dit qu’il fallait que je m’en remette», confie la Britannique de 37 ans à «Harper’s Bazaar».