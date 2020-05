Nouveau rebondissement

Emiliano Sala à Cardiff: une vidéo prouverait qu’il avait signé

Avant sa disparition tragique en janvier 2019, l’attaquant argentin se serait bien engagé avec le club gallois. Des images semblent l’assurer.

L’histoire liée à la tragique disparition d’Emiliano Sala, le 21 janvier 2019, pourrait avoir connu un nouvel et ultime rebondissement. La presse britannique vient en effet de révéler des images du joueur argentin en train de signer des documents, et donc probablement de parapher son contrat, avec Cardiff, quelques jours avant son décès. L’Argentin se serait donc bel et bien entendu avec le club gallois, ce que ce dernier conteste depuis des mois, arguant que la procédure n’était pas encore finalisée.