France

Emilie Fiorelli inquiète ses fans

La starlette de téléréalité, enceinte de son deuxième enfant, a posté un message étrange laissant croire qu’elle a quitté son mec.

Les choses ne semblent pas aller pour le mieux dans la vie d’Emilie Fiorelli. La gagnante de «Secret Story 9», enceinte de son deuxième enfant, a en effet posté un message troublant sur Instagram, lundi 22 juin 2020. Et celui-ci laisse sous-entendre que sa relation avec son compagnon, M’Baye Niang, père de sa petite Louna âgée de 2 ans, serait terminée. «Depuis plus d’une semaine, je me suis absentée des réseaux. J’avais besoin de me couper de tout. Je traverse une période qui est assez difficile. Je n’étalerai pas les raisons pour ne pas reproduire les erreurs que j’ai déjà pu commettre par le passé, a écrit la Française de 30 ans. Tout ce que je peux vous dire c’est que ce qui ne tue pas rend plus fort et je sais que je me relèverai plus forte de cette dure période. Merci à toutes les personnes qui m’ont envoyé des messages. Vous vous inquiétez, ça me touche beaucoup et me prouve que je peux être sincèrement aimée.» De son côté, le footballeur français de 25 ans a supprimé presque toutes les photos d’Emilie qu’il avait publiées sur sa page Instagram.