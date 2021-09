La starlette Emilie Fiorelli s’est remise avec son ex

Téléréalité : Emilie Fiorelli s’est encore remise avec son ex

Après deux ruptures, la starlette de téléréalité et le père de ses enfants, le footballeur M’Baye Niang, sont de nouveau ensemble.

Alors que leurs fans pensaient que tout était définitivement fini entre eux, il n’en est rien. Après deux ruptures, Emilie Fiorelli, 31 ans, et M’Baye Niang, 26 ans, sont de nouveau ensemble. C’est sur Instagram que la starlette de téléréalité a annoncé la nouvelle, dimanche 12 septembre 2021. «On a survolé des turbulences, mais l’amour est plus fort que tout. Je vous aime ma famille», a-t-elle écrit en légende d’une photo où on voit le couple dans un avion, avec leurs deux enfants, Farell, 1 an, et Louna, 3 ans. Ravis pour eux, les abonnés de la candidate de «Mamans & célèbres», sur TFX, lui ont aussitôt envoyé des messages bienveillants. «Je suis tellement contente de vous voir réunis. La famille, c’est là où la vie commence et l’amour ne finit jamais», lui a écrit une admiratrice.