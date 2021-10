TFX : Emilie Fiorelli tire un trait sur «Mamans & Célèbres»

La candidate de téléréalité a décidé d’arrêter son aventure dans l’émission. Sa petite Louna ne supportait plus d’être filmée.

Après Julie Ricci , c’est au tour d’ Emilie Fiorelli de quitter l’émission «Mamans & Célèbres», sur TFX, à laquelle elle participait depuis quelques mois. «Vous n’allez plus me voir parce que j’ai arrêté», a annoncé la Marseillaise de 31 ans dans une story Instagram , mardi 12 octobre 2021.

Si l’ex-candidate de «Secret Story 10» a aimé se retrouver sur le tournage de ce programme, cela n’a pas du tout été le cas de sa fille, Louna, 3 ans. Ne supportant plus la présence des caméras, la petite a commencé à avoir un comportement agressif, ce qui ne lui ressemblait pas dans la vie de tous les jours. De plus, Emilie n’a pas apprécié qu’on filme sa fillette énervée, sans son autorisation. «Je suis juste déçue. Les images où on rentre du shopping avec Louna, j’avais demandé à ce qu’elles ne soient pas diffusées. Ce n’était pas Louna. Elle n’était pas dans son état naturel. Avec les caméras, elle pétait des câbles», a-t-elle déploré. Et la jeune maman d’ajouter: «Ça se passait hyper mal. Louna vivait très mal les dernières journées de tournage.» La blonde a donc décidé de mettre fin à cette expérience.