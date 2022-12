Sondage: Emily in Paris incarne-t-elle le mauvais goût vestimentaire?

Les vêtements d’Emily Cooper ne laissent personne indifférent. On les adore ou on les déteste. Construites en opposition à la fameuse élégance à la française – synonyme de chic et de sobriété – les tenues de l’Américaine dans la série, dont la troisième saison sort ce mercredi 21 décembre sur Netflix – sont exubérantes et ultra colorées.