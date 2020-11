Mode«Emily in Paris» saison 2: Twitter ne parle que de ses prochains bérets

Netflix a annoncé une suite. Et si on se demande avec qui l’Américaine finira, sur Twitter, on s’emballe sur ses bérets.

La série a connu un vif succès, mais elle a aussi fâché les Français, qui ne se reconnaissent pas toujours dans la fontaine de clichés sur leur pays. Des croissants érigés au rang de découverte culinaire, des verres de vin à toute heure du jour ou de la nuit, des «p*****» et des «m****» en guise de ponctuation… Et des bérets. Beaucoup de bérets.

La plateforme de streaming a ainsi coiffé Lily Collins de bérets (entre autres), en faisant croire à la Terre entière que toutes les Parisiennes en portaient, si possible en mangeant un pain au chocolat dans les bras du voisin de palier.

Il n’en fallait pas moins (et pas plus non plus) pour que les adeptes du show et de l’élégance à la française s’emparent du sujet à l’annonce de la saison 2. Mais quelle sera la couleur du prochain béret de la jeune Américaine? Où peut-on s’en procurer? Ai-je l’air Française avec un tel couvre-chef?

«La nouvelle saison d’«Emily in Paris» va-t-elle intégrer la pandémie? Va-t-elle se procurer des masques à la mode, à l’image de ses bérets? Devra-t-elle travailler à la maison, ce qui rendra caduque la nécessité pour le personnage d’être effectivement à Paris? Voilà les questions que nous devrions nous poser.»

«J’aimerais pouvoir organiser une soirée de visionnage d’«Emily» chez moi à Paris. Et servir des baguettes et des croissants. Tout le monde porterait un béret et un foulard qui ne vont pas ensemble. Aucun d’entre nous ne parle français. Juste une communauté d’idiots réunis pour fêter notre reine idiote.»

«Je viens de binge-watcher «Emily in Paris», ne faites pas attention à moi pendant que je me balade en prétendant être Française la semaine prochaine, bonne journée mes amies, quelqu’un a-t-il vu mon béret?»