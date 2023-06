Netflix: Lily Collins annonce qu'Emily va quitter Paris

Lily Collins joue le rôle d’Emily dans «Emily in Paris».

Gros changement en vue pour les fans de la série «Emily in Paris», à cause de laquelle un boulanger parisien est à bout . Lily Collins, actrice principale de la fiction proposée sur Netflix, leur a annoncé qu’Emily allait faire des infidélités à la Ville Lumière dans la quatrième saison.

«Même si Paris aura toujours une place dans le coeur d’Emily, sa vie connaîtra des rebondissements inattendus cette saison. Ne soyez pas surpris si vous la voyez partir en vacances à Rome», a confié celle qui s’est fait voler son alliance et sa bague de fiançailles dans une vidéo diffusée à l’événement Tudum, au Brésil, samedi 17 juin 2023.

Le reste de l’intrigue restera secret jusqu’à la diffusion, même si l’actrice américaine de 34 ans a promis «plus de fun, plus de mode et plus de drames».