Emrata aimerait être avec plusieurs hommes

États-Unis : Emily Ratajkowski aimerait «être avec plusieurs hommes»

Emily Ratajkowski semble avoir un nouvel homme dans sa vie. Alors que la rumeur la disait en couple avec Pete Davidson, avec qui elle a assisté à un match de basket fin novembre 2022, le top de 31 ans a depuis lors été aperçu avec deux autres hommes, le DJ Orazio Rispo et, plus récemment, Jack Greer.

Emrata et cet artiste new-yorkais de 35 ans ont été photographiés mercredi 21 décembre 2022 en train de s’embrasser fougueusement devant l’appartement à New York de la jeune maman, rapporte le « Daily Mail » images à l’appui. Une sortie qui a eu lieu quelques heures avant qu’Emily Ratajkowski ne laisse entendre sur TikTok qu’elle voulait sortir avec plusieurs personnes, après sa séparation d’avec Sebstian Bear-McClard en septembre 2022.

Dans une vidéo, on voit l’Américaine reprendre un audio en prononçant les mots suivants: «Je voudrais être avec plusieurs hommes, et aussi quelques femmes. Tout le monde est sexy et je trouve ça intéressant». Rien ne dit donc qu’Emily Ratajkowski et Pete Davidson ne sortent plus ensemble. L’humoriste a été vu début décembre 2022 quittant le domicile de la mannequin.