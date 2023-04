Emily Ratajkowski évoque son baiser avec Harry Styles

Les images d’Emily Ratajkowski et Harry Styles s’embrassant passionnément dans les rues de Tokyo fin mars 2023 avaient fait le tour de la planète à vitesse grand V. Un mois plus tard, le mannequin de 31 ans a accepté de parler de ce moment dans une interview à l’édition espagnole de «Vogue».

L’Américaine, qui trouve que le sexe est très relaxant, a d’abord confié qu’elle ne s’attendait pas à ce que les images d’elle et du chanteur britannique de 29 ans soient diffusées sur le Net et fassent autant parler. «Je pense qu’il y a une raison qui fait que certaines célébrités vivant à Los Angeles engagent des équipes de sécurité et ne vont pas dans des restaurants. L’intérêt que ma vie privée suscite est très étrange. Cela ne me surprend pas, mais ce n’est qu’une infime partie de ma vie. La majeure partie est consacrée à mon fils et à mon travail, mais je suppose que ces sujets n’inspirent pas les mêmes titres racoleurs», a-t-elle dit.