Emily Ratajkowski sur une app de rencontres

États-Unis : Emily Ratajkowski inscrite sur une app de rencontres

Depuis l’annonce de la fin de son mariage avec Sebastian Bear-McClard, on a prêté plusieurs liaisons à Emily Ratajkowski. Elle aurait ainsi fréquenté Brad Pitt et, plus récemment, Pete Davidson. Il semblerait cependant que la top américaine de 31 soit célibataire puisqu’elle vient de s’inscrire sur une application de rencontres.