Emily Ratajkowski vue en train d’embrasser un Frenchie

Emily Ratajkowski semble avoir jeté son dévolu sur un Français. Le mannequin britannique de 32 ans a été aperçu le soir du 25 octobre 2023 à Paris avec le comédien Stéphane Bak, qui a notamment joué dans «Seuls» (2017) et a plus récemment joué un étudiant dans «Asteroid City» (2023). Dans une vidéo d’une dizaine de minutes diffusée par le «Daily Mail», on peut voir le couple sortir d’un restaurant un verre à la main, discuter en fumant, se rapprocher et finalement s’embrasser.