Statistiques sur YouTube : Eminem dame le pion à la jeune génération du rap

Le rappeur est celui dont les vidéos ont été les plus vues sur YouTube en 2021. Il devance Lil Nas X, Drake, Doja Cat ou Future.

Statistique surprenante relayée par Hip Hop All Day. Eminem est le rappeur à avoir cumulé le plus de vues sur YouTube en 2021 avec 4,4 milliards de visionnages. Celui qui est actif depuis plus de 20 ans sur la scène hip-hop est loin devant des représentants de la jeune génération tels que Lil Nas X, Future ou même Drake. L’Américain, déjà couronné un roi de Spotify pour les chiffres impressionnants des écoutes de ses albums, devance dans ce classement Doja Cat (4,17 milliards de vues) et Drake (3,06 milliards de vues). À noter que la performance de Slim Shady, dont la chaîne YouTube est suivie par plus de 50 millions d’abonnés, est d’autant plus impressionnante qu’il n’a pas sorti de disque en 2021.