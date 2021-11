Aviation : Emirates prévoit de retrouver sa vitesse de croisière dans les 18 mois

Le président de la compagnie aérienne dubaïote a annoncé mardi miser sur une forte reprise du trafic d’ici à début 2023 pour redevenir bénéficiaire.

Si le trafic aérien reprend peu à peu sur les liaisons intérieures et continentales, le trafic long-courrier mondial reste le plus affecté par les restrictions de circulation, particulièrement en Asie. Il était encore en baisse en septembre de 69% par rapport à 2019. Or, ce marché du long-courrier est au cœur de l’activité d’Emirates, dont la flotte est uniquement composée de gros-porteurs A380 et B777 qu’elle a dû cesser de faire voler par dizaines faute de passagers.