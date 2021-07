Angleterre : Emma Bunton a épousé son compagnon dans l’intimité

La chanteuse de 45 ans s’est mariée avec Jade Jones, l’homme qui partage sa vie depuis plus de 20 ans et avec lequel elle a deux enfants.

Sacrée surprise pour les abonnés Instagram d’Emma Bunton. Le 13 juillet 2021, la chanteuse des Spice Girls, dont le tube «Wannabe» vient de fêter ses 25 ans , a révélé qu’elle était une femme mariée. La star anglaise a partagé un cliché sur lequel elle apparaît en compagnie de son désormais époux, Jade Jones, et a simplement écrit «Monsieur et Madame Jones» en légende. Pour l’occasion, celle que l’on surnommait Baby Spice portait une robe courte et blanche et une couronne de fleurs dans les cheveux.

Emma Bunton, 45 ans, et Jade Jones, 42 ans, avaient fait connaissance en 1998 et avaient alors entamé une relation. Ils avaient rompu un an plus tard, avant de se réconcilier en 2000 et de se séparer à nouveau en 2002. Le couple s’était rabiboché en 2004, pour ne plus se quitter et se fiancer en 2011. Les chanteurs sont les heureux parents de deux garçons: Beau, né le 10 août 2007, et Tate, qui a vu le jour le 6 mai 2011.