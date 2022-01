Emma CakeCup en a bavé à cause de son ex

Confession : Emma CakeCup en bavé à cause de son ex

La youtubeuse française s’est confiée sur sa rupture avec l’influenceur Vlad, qui l’a fait beaucoup souffrir.

Séparée de Vlad Oltean depuis août 2021, Emma CakeCup ne s’était encore jamais exprimée sur la raison de leur rupture. Souhaitant répondre aux interrogations de ses fans, la youtubeuse a fait des révélations fracassantes sur l’influenceur de 25 ans avec qui elle a été en couple pendant trois ans. «J’ai décidé de mettre un terme à cette relation avec Vlad parce qu’il y a plein de choses qui ne sont pas correctes qui se sont passées», a-t-elle expliqué dans une vidéo publiée dimanche 16 janvier 2022. Follement amoureuse du jeune homme, l’influenceuse, qui avait été fustigée à cause d’une bourde raciste, ne pensait qu’à lui plaire à tous les niveaux, quitte à perdre son équilibre. «J’étais complètement obnubilée par Vlad, je ne voulais que son bonheur à lui et je m’oubliais totalement dans cette relation, a-t-elle continué. J’avais toujours peur de mal agir pour qu’il soit heureux d’être avec moi. Je n’avais aucune confiance en lui, j’étais extrêmement jalouse, ça me bouffait de l’intérieur. Il ne faisait absolument rien pour me mettre en confiance.»