« Je pense qu ’ il est intéressant de voir comment les médias et une grande partie de notre culture aiment étiqueter ou cataloguer les femmes » , explique-t-elle. «Je voulais faire pousser [mes poils] depuis quelques années. Je ne l’ai pas fait avant parce que j’étais en couple et je suppose que j’ai été programmée pour penser que je devrais probablement me raser pour le bien des deux parties», a-t-elle avoué. Avant d’ajouter: «Mais bon sang, je n’ai vraiment pas envie de me raser! Je me suis dit: « Pourquoi est-ce que je m’en suis préoccupée? » . C’est une prise de conscience assez décevante, il n’y a pas de drame là-dedans. J’espère que c ’ est sur le point de devenir normal et qu’on ne le remarquera plus.»