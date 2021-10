Révélations : Emma Kenney angoissée à cause d’Emmy Rossum

L’actrice a été soulagée de voir son ex-collègue quitter la série «Shameless», car elle était souvent désagréable sur le tournage…

Tout n’est pas forcément rose sur les tournages de séries. Emma Kenney en sait quelque chose. L’actrice américaine, qui incarne Debbie Gallagher dans «Shameless» depuis 2011, a joué pendant neuf saisons avec Emmy Rossum qui interprétait sa sœur, Fiona. Cependant, cette dernière ne lui a pas rendu la tâche facile à cause de son caractère particulier. Alors, quand Emmy a quitté le feuilleton en 2019, personne n’a regretté son départ. «Cela a fait bizarre au début, bien sûr a confié Emma au podcast «Call Her Daddy», mais par la suite l’ambiance sur le plateau s’est bien améliorée. Je me souviens que lorsqu’elle était là, je venais sur le tournage et j’étais très anxieuse de jouer une scène avec elle parce que si elle était dans un mauvais jour, elle allait aussi faire passer une mauvaise journée à tout le monde.»