Emma Mackey a craint que son rôle lui colle à la peau

«Sex Education» : Emma Mackey a eu peur que son rôle lui colle à la peau

À l’affiche du film «Eiffel», la jeune actrice est ravie qu’on ne l’associe pas qu’à son personnage dans la série «Sex Education».

Si Emma MacKey crève l’écran dans la peau d’une lycéenne rebelle dans « Sex Education », dont la troisième saison est maintenant visible sur Netflix, l’actrice a craint que ce rôle lui colle trop à la peau pour la suite de sa carrière. «Même si j’adore cette série, j’ai pu avoir peur de n’être associée qu’à mon personnage, Maeve, qu’on ne me propose que des rôles d’ado. Je me trompais», confie la Franco-Britannique de 25 ans au « Figaro ».

En effet, la comédienne est à l’affiche du film «Eiffel», aux côtés de Romain Duris, en salle dès le 13 octobre 2021. Elle y incarne Adrienne, une femme à la fois sentimentale et audacieuse qui aurait inspiré au célèbre ingénieur la création de sa fabuleuse tour. Cette nouvelle expérience professionnelle a enchanté Emma. «Je vibrais surtout pour cette histoire, pour cet amour impossible et pour mon personnage, qu’on voit grandir et évoluer, explque-t-elle. Mais c’était aussi vertigineux : il fallait être à la hauteur de l’ambition du projet et de ce qu’il implique.»