Emma Mackey: de «Sex Education» à «Eiffel»

Non, car j’étais préparée! J’ai eu trois mois de préparation en amont pour «Eiffel», on a fait des lectures, des essais costumes… donc le tournage a été fluide.

Oui, justement l’idée du film est de sortir des carcans et des codes des films d’époque. Adrienne a réellement existé, mais on n’a presque aucune information sur elle, donc j’ai eu beaucoup de liberté pour l’interpréter.

On dit souvent que l’alchimie ne se force pas. On s’est très bien entendus dès le début, on a beaucoup communiqué et on était très complices, donc ce n’était pas difficile.