Cinéma : Emma Mackey va jouer dans «Barbie»

La star de «Sex Education» rejoint Margot Robbie et Ryan Gosling au casting du film de Greta Gerwig.

Aujourd’hui, c’est l’interprète de Maeve dans la série phénomène «Sex Education» qui rejoint le casting du film de Greta Gerwig, sans que l’on sache quel personnage elle jouera. Depuis quelques mois, l’actrice franco-britannique de 26 ans enchaîne les gros projets: on l’a vue aux côtés de Romain Duris dans le biopic «Eiffel» en octobre 2021, et tout récemment avec Gal Gadot dans film d’enquête «Mort sur le Nil», de Kenneth Branagh .

«Emma est l’une des étoiles montantes du moment, a déclaré une source au Sun. «Sex Education» lui a ouvert les portes de l’industrie cinématographique et maintenant, tout le monde veut un morceau d’elle. Elle a auditionné et a été prise. Les réalisateurs pensent qu’elle s’intégrera parfaitement avec Margot et Ryan.» Le tournage de «Barbie» doit commencer ces prochaines semaines. Emma Mackey incarnera aussi Emily Brontë dans «Emily», de Frances O’Connor. Ce biopic sur la vie de la romancière doit sortir en 2022.