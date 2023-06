Emma Myers, de la série Mercredi, star d'une fiction de la BBC

«J’ai incroyablement hâte qu’Emma soit notre Pip. Elle est phénoménale et ce rôle était fait pour elle. Nous avons aussi trouvé notre Ravi parfait avec Zain. Je me réjouis de voir leurs scènes. Je souris à chaque fois que je les vois ensemble, parce que je sais que nous avons réussi l’impossible et qu’Emma et Zain sont les seules personnes auxquelles je fais confiance pour donner vie à ces personnages», a confié l’auteure des bouquins.