Tennis : Emma Raducanu change encore de coach

Comme après Wimbledon, la récente lauréate de l’US Open cherche un nouvel entraîneur «qui a l’expérience de la WTA au plus haut niveau».

«Après Wimbledon, je n’étais qu’au 200e rang mondial et, à l’époque, je pensais qu’il serait bon de faire un essai avec Andrew et nous sommes allés aux Etats-Unis mais je n’aurais jamais pensé gagner l’US Open», a déclaré Raducanu lors d’une réunion organisée par la British Lawn Tennis Association vendredi.

«À ce point de ma carrière, et alors que je joue contre les meilleures mondiales, j’ai compris que j’avais maintenant besoin de quelqu’un qui a l’expérience de la WTA au plus haut niveau», a-t-elle souligné. «Je manque tellement d’expérience et j’ai vraiment besoin pour me guider de quelqu’un qui a déjà connu cela».