US Open : Emma Raducanu et Naomi Osaka éliminées au 1er tour

La Britannique,11e joueuse mondiale et tenante du titre, a été battue dès son entrée en lice de l’US Open. Osaka, double lauréate à New York, a connu le même sort.

Emma Raducanu était devenue en 2021 la première joueuse de l’histoire sacrée dans un Grand Chelem après avoir été issue des qualifications à New York.

Emma Raducanu, 11e joueuse mondiale et tenante du titre, a été éliminée dès son entrée en lice de l’US Open, battue 6-3, 6-3 par la Française Alizé Cornet (40e), mardi.

Pour son grand retour à Flushing Meadows, elle a encore fait dans la rareté, puisque sa contre-performance fait d’elle la troisième joueuse dans l’histoire du Majeur new-yorkais, à être sortie dès son entrée en lice de l’édition qui suit son sacre, après la Russe Svetlana Kuznetsova en 2005 et l’Allemande Angelique Kerber en 2017.

Pour leur première confrontation, Cornet a surmonté sa maladresse chronique au service (9 doubles fautes), en dominant les échanges, plus agressive (22 coups gagnants contre 15) et profitant aussi des erreurs directes de son adversaire (30 contre 22).

«J’y ai mis tout mon coeur, l’atmosphère (du court Louis-Armstrong) était super et je suis très heureuse d’avoir gagné», a commenté la Française de 32 ans (bien 32), qui affrontera au prochain tour la Tchèque Katerina Siniakova (83e).

Osaka prend aussi la porte

L’Américaine Danielle Collins, 19e mondiale et finaliste du dernier Open d’Australie, a remporté le choc de la deuxième journée de l’US Open en éliminant 7-6 (7/5), 6-3 la Japonaise Naomi Osaka (44e), lauréate à New York en 2018 et en 2020.