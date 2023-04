Emma Roberts accusée d’avoir vendu son âme

En apparence, la vidéo partagée par Emma Roberts le 30 mars 2023 est innocente. Sur les images, on peut voir l’actrice de 32 ans, ex-compagne de Garrett Hedlund , préparer son café au lait glacé puis emporter sa tasse au bord de sa piscine pour faire un peu de yoga tandis que ses chiens font les fous. Seulement, il s’agit d’une publicité et pas pour n’importe quel produit.

Le post s’inscrit en effet dans le cadre de la campagne «Gonna Need Milk» vantant les bienfaits des produits laitiers. En voix off et par écrit, l’actrice, qui avait été confondue avec Emma Watson, explique d’ailleurs combien il est important pour elle et son fils de 2 ans de boire du lait «qui contient des vitamines A et D, du zinc et des protéines» afin de renforcer leur système immunitaire.