États-Unis : Emma Roberts en guerre avec sa mère sur Instagram

Quand elle a offert un smartphone à sa maman, l’actrice n’imaginait pas qu’elle venait de commettre une grosse erreur.

Emma Roberts pensait que si sa mère avait un iPhone, la vie serait plus simple pour toutes les deux. «Je me disais qu’on pourrait se faire des appels vidéo et s’envoyer des messages, que ce serait génial. Mais c’est la pire chose que j’ai jamais faite», a confié l’actrice de 29 ans à Jimmy Kimmel. La mère d’Emma, Kelly Cunningham, a commencé par créer une alerte Google à propos de sa fille. «Elle me demandait si j’avais vu telle photo de moi ou tel article sur moi. C’était une mauvaise idée. Et ensuite, elle s’est inscrite sur Instagram», s’est souvenue la jeune femme.