«Dès le début je me suis rendu compte que je voyais le monde différemment des autres», confie Cruella (Emma Stone) au début de la bande-annonce que Disney vient de dévoiler. «Ça déplaisait aux autres. Peut-être avaient-ils peur que je sois une psychopathe.» Peu après, résonne son rire terrifiant. Alors pourquoi la plus fashion des méchantes est-elle devenue ce qu’elle est? Qu’a-t-elle vécu avant d’en vouloir aux chiens et de se passionner pour la fourrure et le noir et blanc? C’est ce que racontera le film «Cruella», préquel des «101 dalmatiens», attendu pour le 26 mai 2021 dans nos salles.